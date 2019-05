Pierce Brosnan diz o que pensa sobre Daniel Craig

Pierce Brosnan, 66 anos, que interpretou o famoso agente secreto 007 nos filmes 'GoldenEye', 'Morre Noutro Dia', 'The World is Not Enough' e 'O Amanhã Nunca Morre' deixou rasgados elogios a Daniel Craig, o ator que o substituiu no icónico papel.Apesar de ter uma carreira recheada de sucessos e conquistas, o veterano elogiou Craig e a sua prestação enquanto ator e o seu retrato "magnífico" de James Bond.