Piers Morgan despede-se após comentário polémico sobre Meghan Markle

Toda a família está triste ao saber o quanto os últimos anos foram desafiadores para o Harry e a Meghan

não acreditava "numa palavra" do queafirmou quando acusou a família real de racismo para com o filhona polémica entrevista a, disse em tom de ironia, na última segunda-feira, acrescentando que esta é responsável pelo "massacre" contra a família real.Já esta terça-feira, o apresentador foi confrontado pelo colega Alex Beresford sobre o seu comportamento em relação a Meghan Markle, enquanto este último apresentava a meteorologia. Piers não gostou e abandonou o estúdio do programa em direto., disse enquanto saía do estúdio.Recorde-se que na entrevista a Duquesa de Sussex confessou que teve pensamentos suicidas e que lhe foi recusada a ajuda de psicológica por causa da reputação da família real, assim como contou que um membro da realeza terá mostrado preocupação com o tom de pele do filho, Archie, antes do menino nascer.