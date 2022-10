Pilar Rubio tem relações sexuais todos os dias com o jogador Sergio Ramos

Sérgio Ramos e Pilar Rubio

Foto: Direitos Reservados

00:41

Sem papas na língua e com a sua tradicional boa-disposição e tranquilidade, a modelo Pilar Rubio não hesitou em responder ao ser questionada sobre com que frequência tem relações sexuais com o companheiro, o jogador do Paris Saint-Germain Sergio Ramos.









“Fazemo-lo todos os dias, menos nos dias em que estou em Madrid. Hoje, por exemplo, graças a ti, não posso”, disse, no conhecido talk show espanhol ‘La Resistencia’, conduzido por David Broncano. A também apresentadora de televisão de 44 anos, mãe de quatro filhos, ainda reforçou: “O sexo é vida. Os meus filhos às 21h30 já estão na cama.”

O apresentador ainda quis saber quanto dinheiro Pilar Rubio, companheira de Sergio Ramos desde 2012, tem na conta bancária. “Tenho alguns problemas em calcular, porque vivo em França e trabalho em Espanha, é um bocado caótico... São 52 mil euros. Juro! Estou a falar-te da conta-corrente que foi a que vi”, disse.