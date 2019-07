Piloto Miguel Oliveira oficializa casamento com a filha da madrasta

Miguel Oliveira, de 24 anos, vive uma paixão "proibida" com a filha da madrasta. O piloto e Andreia, que assumiram a relação há três anos, vivem juntos desde a adolescência.





O desportista, que desde sempre demonstrou vontade em subir ao altar, ajoelhou-se e pediu a namorada em casamento. Nas redes sociais, o piloto de motociclismo partilhou imagens do momento romântcio após ouvir o 'sim' de Andreia.

"Olá amigos, quero partilhar convosco que hoje ajoelhei-me numa curva importante da minha vida e sem raspador! Ela disse que SIM", escreveu Miguel na legenda da publicação.



Recorde-se que, em 2003, com a separação dos pais, Miguel ficou a viver com o pai que acabou por se juntar a outra mulher. A madrasta tinha dois filhos e as duas famílias acabaram por se unir. Foi aqui que nasceu a paixão entre o piloto de MotoGP e a atual noiva. O início da relação foi atribulado, uma vez que ambos faziam por esconder os sentimentos, devido ao envolvimento entre os respetivos pais.