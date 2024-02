Piloto Pedro Bianchi Prata regressa a casa após conquista na arábia

Pedro Bianchi Prata

01:30

Após alguns dias na Arábia Saudita, a propósito do Mundial de Bajas, onde conquistou o primeiro lugar da Classe e o quinto da geral, Pedro Bianchi Prata está de regresso a Portugal. O reencontro com o filho, Vicente, foi registado por Maria Botelho Moniz. “O pai chegou”, pode ler-se na legenda de uma sequência de registos ternurentos. Nas imagens, destacam-se os sorrisos do casal, com o filho ao colo, que surge com uma camisola de piloto, igual à do pai.





Também Tony Carreira fez questão de destacar a conquista de Bianchi Prata que competiu com o capacete em homenagem à Associação Sara Carreira, onde assume a responsabilidade de ser um dos embaixadores. “Que orgulho ver a Associação da minha filha ligada a mais uma vitória. Parabéns, Pedro Bianchi Prata. És enorme”, escreveu o cantor nas redes sociais, emocionado por levar o nome da filha além-fronteiras.