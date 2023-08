Piloto troca Bárbara Guimarães por Bárbara Norton de Matos Tiago Raposo Magalhães já se deixou fotografar ao lado da atriz

A notícia de que Bárbara Guimarães, de 50 anos, estava separada de Tiago Raposo Magalhães, de 42, foi dada a 27 de julho, por Maya, no programa da CMTV "Noite das Estrelas". "A Bárbara que me lembre nunca fez um grande alarido desta relação, mas foram juntos a vários eventos e assumiram o romance", revelou a apresentadora, referindo-se ao aniversário do rosto da SIC, no qual o empresário marcou presença.



Agora, o piloto e empresário parece ter voltado a encontrar o amor, ao lado de outra Bárbara... a Norton de Matos. A atriz, de 44 anos, já publicou uma fotografia ao lado de Tiago Raposo Magalhães e, para além de alguns familiares e amigos, até a apresentadora da RTP, Tânia Ribas de Oliveira, aprovou esta relação.