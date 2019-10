Pimpinha Jardim anuncia gravidez

12:31

Pimpinha Jardim anunciou esta manhã que está grávida pela terceira vez, fruto do casamento com o empresário Francisco Spínola.



A filha mais velha de Cinha Jardim decidiu dar a boa nova durante a emissão do programa 'Você na TV', no qual foi convidada, à conversa com Maria Cerqueira Gomes e Jessica Athayde.



Entretanto, o rosto da TVI fez questão de partilhar também uma publicação nas redes sociais com a novidade. "Como não há duas sem três, aqui vamos nós outra vez", escreveu a irmã de Isaurinha Jardim, revelando que está grávida de três meses e meio.







Recorde-se que Pimpinha Jardim e o companheiro, Francisco Spínola, já têm dois filhos em comum: Francisco, de sete anos, e Raúl, de quatro.