Pimpinha Jardim mostra filho recém-nascido e assegura: "As visitas vão ser por videochamada"

O Tomás nasceu hoje com 3,530kg. Estamos todos bem e muito felizes com a chegada deste novo bebé à nossa família. Em tempos de apreensão não podíamos ter recebido melhor presente da vida! As visitas da família e dos amigos vão ser feitas por videochamada, na certeza que melhores tempos virão!", escreveu.



Pimpinha Jardim está a viver dias de felicidade! O seu terceiro filho nasceu na tarde de ontem, 17 de março, às 15 horas no Hospital Lusíadas, em Lisboa. O anúncio do nascimento do pequeno Tomás foi feito por Isaurinha Jardim, irmã mais nova da apresentadora.Ao final do dia, Pimpinha Jardim deixou uma publicação nas suas redes sociais a confirmar a notícia e a lamentar ter de estar afastada dos familiares.