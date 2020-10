Pimpinha Jardim celebra batizado do filho mais novo

Pimpinha Jardim e Francisco Spínola batizaram o filho mais novo, Tomás, de sete meses, num dia repleto de emoção e simbolismo.A apresentadora da TVI partilhou vários momentos do dia nas redes sociais e confidenciouNas imagens divulgadas é possível ver que Tomás esteve sempre muito animado, assim como os irmãos, Francisco, de dez anos, e Raul, de seis.A tia, Isaurinha Jardim, mostrou-se radiante com a filha, Gracinha, de onze meses, que usou um vestido a combinar com o look dos primos.AGRADECIMENTO ESPECIALNas redes sociais, Pimpinha agradeceu ao padre, que acompanha a família há vários anos. "Tem o dom da palavra e está sempre presente nas nossas vidas", escreveu.