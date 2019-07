Pimpinha Jardim: "O meu destino é o Algarve"

CM - O verão convida mais a festas em grupo ou comemorações em privado?

– O ideal são festas em grupo mas um bocadinho reservadas. E que não se prolonguem até muito tarde. Até às quatro da manhã por exemplo.



CM - Qual o destino de verão que gostaria de visitar?

– Maldivas. Ainda não fui e gostava muito de ir.



CM - Qual foi a viagem mais inesquecível que já fez?

– Viagens em família para o Algarve. As nossas praias são espetaculares. Vilamoura ou Quinta do Lago são zonas onde passo uns dias há muitos anos.



CM - Complete: o verão é bom para...

– Descansar. Acima de tudo.



PERFIL

Pimpinha Jardim é a filha mais velha da socialite Cinha Jardim. Aos 35 anos, é repórter do programa ‘Selfie’, na TVI, e já trabalhou noutros projetos televisivos, como comentadora de reality shows.



Atualmente, é casada com o empresário Francisco Spínola, com o qual tem dois filhos: Francisco e Raul.



A filha mais velha de Cinha Jardim revelou que prefere os destinos com praia, e que valoriza muito os cenários encantadores que temos no nosso país. O local de eleição da apresentadora é o Algarve, para onde viaja sempre nesta época.– Gosto de fazer uns dias cá, outros fora. Em Portugal gosto muito de ir para o Algarve, é o meu destino.– Praia, gosto muito do mar. E mar calmo. Para mim férias é sinónimo de tranquilidade.– Obrigatório: proteção solar e hidratação. Dispensável: barulho.– Biquíni, mas cada vez sou mais adepta do fato de banho. É muito prático, mesmo para brincar com os meus filhos.– Não sou adepta, não costumo fazer.– Durmo sempre com a minha camisa de noite.– Para comer, fruta. Para beber, sempre água.