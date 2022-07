Pinto da Costa batiza neta

Líder portista, de 84 anos, surgiu de braço dado com a namorada, Cláudia Campo, de 45, na Igreja dos Clérigos, no Porto.

Jorge Pinto de Costa, de 84 anos, juntou-se à família por ocasião do baptizado da neta mais nova, Íris, de apenas oito meses. A celebração religiosa da filha mais nova de Joana Pinto da Costa decorreu no passado domingo, na Igreja dos Clérigos, no Porto.









Segundo a ‘Nova Gente’, o atual dirigente do FC Porto surgiu na companhia da atual namorada, a bancária Cláudia Campo, de 45 anos. De braço dado, o casal revelou-se cúmplice, mostrando que a companheira está totalmente integrada na família e participa nos eventos mais importantes do clã. O líder portista dá provas que vive uma das fases mais felizes e serenas da vida ao lado da namorada com quem mantém relação desde o final de 2017. Recentemente, o casal desfrutou de umas férias na Madeira e ainda marcou presença no casamento do filho de António Salvador, presidente do Sp. Braga.

A festa familiar prosseguiu num hotel de luxo na zona do Porto. Recorde-se que, para além de Íris, Pinto da Costa é ainda avô de Maria e Nuno, filhos de Alexandre.