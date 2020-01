Pinto da Costa dá nega a Cristina Ferreira

Apresentadora admite que já tentou "por todas as vias" convencer o presidente do FC Porto a ir ao seu programa.

09 jan 2020 • 17:10

Um ano depois de ter chegado à SIC, Cristina Ferreira assume que há um convidado que ainda não conseguiu convencer a ir ao seu programa.Trata-se do presidente do FC Porto. "Há um que não consegui, ainda - não é político -, que é o presidente Pinto da Costa, que eu adoraria entrevistar.- e ele, quando recebe, diz sempre: 'Já sei o que a Cristina quer. Não é altura ainda...'", revelou em entrevista à 'Visão'."É das figuras mais carismáticas do País e eu adoraria que ele se sentasse naquele sofá. Já disse que vou ao sofá dele, se for preciso [risos]!", brincou ainda.Na mesma entrevista, a estrela da SIC, de 42 anos, admite que, no plano político, gostava de receber Pedro Passos Coelho. "É talvez a figura pela qual eu tenha maior interesse desde sempre".