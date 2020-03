Pinto da Costa é avô pela terceira vez

Jorge Nuno Pinto da Costa voltou a ser avô. A filha do presidente do FC Porto, Joana, foi mãe a 11 de março e já se encontra em casa a cumprir quarentena ao lado da pequena Jasmim, fruto do relacionamento com o treinador do FC Porto B Vítor Martins, com quem casou após três meses e meio de namoro.

A responsável pelo departamento de direitos de imagem dos azuis-e -brancos fez saber que "está tudo bem" e que está a seguir à risca todas as recomendações dos médicos e as indicações da Direção-Geral de Saúde para se proteger da pandemia de Covid-19.

Jasmim é o terceiro neto de Pinto da Costa, que já era avô de Nuno e Maria, filhos de Alexandre Pinto da Costa.