Pinto da Costa emocionado por voltar a ser avô

Acompanhado da namorada, Cláudia Campo, Jorge Nuno Pinto da Costa surgiu feliz e sereno na passadeira azul da 32.ª edição da gala dos Dragões de Ouro, que decorreu na semana passada, no Porto. A relação do presidente do FC Porto é cada vez mais assumida e conta com a aprovação de toda a família.Aliás, no evento, Pinto da Costa juntou o seu novo amor e os filhos, Alexandre e Joana, numa altura em que o clã vive uma fase de grande alegria. É que depois de várias tentativas, a responsável pelo Departamento de Direitos de Imagem do FC Porto conseguiu engravidar.Uma notícia que "emocionou" o presidente. "A chegada de um bebé é um momento especial. O meu pai já é um avô orgulhoso, mas o Nuno e a Maria [filhos de Alexandre Pinto da Costa] já estão no início da vida adulta, portanto a Jasmin trará de novo toda a ternura do que é ser avô", revelou Joana Pinto da Costa, numa entrevista recente.CASAMENTO SURPRESA"Sinto que ele também ficou feliz por associar esta boa-nova ao momento de equilíbrio e estabilidade que tenho na vida", acrescentou Joana, de 31 anos, referindo-se ao casamento com Vítor Martins. O casal está junto há três anos e meio e subiu ao altar no passado mês de junho. "Tentámos ser discretos, mas nunca nos escondemos. Em junho aproveitámos o aniversário do Vítor para convidar pessoas especiais e foi uma festa com casamentos à mistura", revelou.