Pinto da Costa ensombrado com o passado

Cinco meses depois de ter sido mãe pela segunda vez, Fernanda Miranda está novamente solteira. O ‘eterno amor’ brasileiro de Pinto da Costa terminou a relação com o pai do filho, o empresário Miguel Osório, com quem vivia em Angola, e está de regresso à cidade do Porto, voltando a ‘pairar’ como um fantasma na vida do líder azul-e-branco.diz uma fonte, que tem acompanhado o relacionamento do presidente dos dragões com a bancária Cláudia Campo. "Cláudia Campo tem sido um foco de união na família de Pinto da Costa.No 32.º aniversário de Joana, que aconteceu recentemente, as duas conviveram, algo que era impensável no passado. "Durante anos, a Joana teve de conviver com essa mágoa, de os pais estarem de costas voltadas. Com a ajuda da Cláudia, o ambiente está mais sereno entre todos, e ninguém quer que essa paz seja pe