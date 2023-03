Pinto da Costa feliz ao lado da namorada

Muito sorridente e bem-disposto! É assim que Jorge Nuno Pinto da Costa, de 85 anos, apareceu ao lado da namorada, Cláudia Campo, de 45. O casal marcou presença, juntamente com o filho do líder portista, Alexandre Pinto da Costa, e o neto, Nuno, esta quarta-feira, no lançamento do livro ‘Ficheiros Secretos’, do escritor e jornalista Luís Osório.Foram várias as caras conhecidas que estiveram presentes no evento, realizado na Casa da Música, no Porto, mas as atenções foram mesmo para o presidente do FC Porto.Pinto da Costa já casou cinco vezes e tem dois filhos, frutos de duas dessas uniões: com Manuela Carmona Graça e Filomena Morais (com quem casou duas vezes). Pelo meio, o líder do clube portista viveu uma relação conturbada com Carolina Salgado. Depois de vida amorosa intensa, o dirigente desportivo parece ter finalmente encontrado o amor junto da bancária Cláudia Campo.No final do evento, Pinto da Costa falou aos jornalistas e revelou que, para ele, a amizade não tem clube. "Tenho muitos amigos adeptos do Benfica", afirmou.Espera mais um filhoA segunda filha de Jorge Nuno Pinto da Costa, Joana, está grávida pela terceira vez, fruto do casamento com Vítor Martins, atual treinador do Leixões. Recorde-se que Joana esteve casada com Filipe Pires entre 2012 e 2015.