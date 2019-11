Pinto da Costa não esquece grande amor

O casamento entredurou mais de cinco anos e foi pautado por vários altos e baixos.Os doismais do que uma vez e tentaram dar novas oportunidades ao amor, mas no final foi a brasileira que ‘bateu com a porta’ quando se apaixonou por Miguel Osório, com quem agora se prepara para ter um filho.Segundo a ‘Vidas’ apurou, apesar de os dois já estarem separados há mais de um ano, Fernanda continua a ser vista como ‘uma pedra no sapato’ na vida de Pinto da Costa, que nuncaa brasileira., diz uma fonte.No entanto, não foi apenas Fernanda Miranda que refez a sua vida sentimental. Pinto da Costa mantém uma relação discreta com a bancária Cláudia Campo que, ao contrário das anteriores mulheres do dirigente portista, se mantém mais recatada e arredada dos holofotes mediáticos., diz a fonte.O novo amor de Pinto da Costa convive também pacificamente com a sua filha Joana, o que com Fernanda não acontecia.Pouco depois de ter assumido o namoro commudou-se com o empresário para Angola, deixando assim a sua vida no Porto. Devido ao relacionamento mediático com Pinto da Costa, a brasileira – que já tem um filho fruto de uma anterior relação – sentia-se muito exposta na cidade Invicta, pelo que agora leva um dia a dia mais tranquilo e longe dos holofotes da fama.