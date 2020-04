Pinto da Costa impedido de conhecer a neta

04 abr 2020 • 12:23

A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa

Afilha do líder do FC Porto,, foi mãe pela primeira vez no passado dia 11 de março. A pequena Jasmim é fruto da sua relação com Vítor Martins, que assume o cargo de treinador-adjunto do Porto B. A bebé nasceu num período delicado, com a evolução da pandemia, o que impediu as visitas dos familiares ao hospital. Atualmente, a responsável pelos direitos de imagem dos azuis-e-brancos encontra-se em casa a cumprir as medidas de isolamento e já fez saber que "está tudo bem" com a filha.Devido a todas as medidas de segurança, Jorge, de 82 anos, que integra o chamado grupo de risco, ainda não terá conhecido a terceira neta. Um momento com um sabor agridoce para o presidente que, apesar de desejar manter a família em segurança, sente uma enorme tristeza por não acompanhar os primeiros dias de vida da bebé.‘ex’ de pinto de costa foi mãeTambém, que manteve um casamento com Pinto de Costa entre 2012 e 2016, foi mãe pela segunda vez, fruto da relação com o gestor Miguel Osório.Eternas rivais, Joana Pinto da Costa e Fernanda Miranda acabaram por viver a experiência da maternidade ao mesmo tempo. As duas sempre mantiveram uma relação conflituosa.