Pinto da Costa próximo da 'ex' Fernanda Miranda

Fernanda Miranda está de regresso ao Porto, depois de se ter separado do empresário Miguel Osório, e nos últimos tempos voltou a relacionar-se com o ex-companheiro, Pinto da Costa, de quem se separou em 2018.









Depois de um período mais conturbado, em que os dois cortaram relações, o presidente do FC Porto, de 82 anos, e a empresária brasileira, de 33, voltaram a ser amigos e já foram vistos juntos, por diversas ocasiões, na cidade Invicta. “Eles já foram vistos às compras e não só. Inclusivamente na zona da Foz, onde Pinto da Costa tem casa”, diz uma fonte, acrescentando que o presidente azul-e-branco “nutre um carinho muito especial por Fernanda”.

Apesar da proximidade, Pinto da Costa continua a manter uma relação com a bancária Cláudia Campo. No entanto, sabe o CM que este amor poderá estar tremido com a ‘ameaça’ de Fernanda Miranda, com quem casou em 2012.





O CM tentou contactar Fernanda Miranda e Cláudia Campo, que não se mostraram disponíveis para comentar o assunto. No entanto, uma fonte próxima de Pinto da Costa confirmou esta aproximação. “Por enquanto não estão reconciliados. São amigos”. Recorde-se que Fernanda Miranda estava a viver em Angola com o namorado. No entanto, cinco meses depois de ter sido mãe novamente, de um menino, o amor chegou ao fim. Já Cláudia Campo mantém uma relação discreta há dois anos com Pinto da Costa. Os dois foram vistos recentemente juntos no aniversário da filha do presidente dos dragões, Joana.



Filha contra amizade

O casamento de Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernanda Miranda foi sempre marcado pela oposição por parte da filha do presidente dos azuis-e-brancos, que nunca aceitou a relação com a brasileira. As duas protagonizaram fortes discussões e nunca se conseguiram entender.