Pipoca acusada de querer roubar protagonismo a Teresa Guilherme

04 out 2020 • 19:13

As exigências de, de 65 anos, para o ‘Big Brother - A Revolução’ culminaram num verdadeiro fracasso, que obrigou a TVI a tomar as rédeas da situação. O plano? Recuperar a dinâmica da última edição do reality show apresentado por Cláudio Ramos. Mais confrontos entre os concorrentes durante a gala e ainda os comentários de, que viu o ‘bombom’ oferecido por Cristina Ferreira esgotar-se antes de tempo.Neste regresso ao espaço que a celebrizou na principal aposta do quarto canal, a Pipoca Mais Doce viu-se a braços com a divisão de protagonismo com Teresa Guilherme, que aos olhos dos espectadores não foi justa. "A Teresa receou dividir a popularidade com a nossa Pipoca? A mim pareceu-me que sim", escreveu uma internauta revoltada com o pouco espaço para comentários da blogger e influenciadora. "De lamentar apenas o pouco ‘tempo de antena’ que lhe proporcionaram", apontou outro seguidor.Na última semana, Ana Garcia Martins estreou o segmento ‘A Hora do Expulso’, que tinha como objetivo confrontar o expulso do ‘Big Brother’ com a sua prestação ao longo do jogo e permanência na casa. Devido ao embate com a SIC, a gala apresentada por Teresa Guilherme saiu derrotada. Por sua vez, a emissão liderada pela influenciadora não se aguentou e perdeu para o principal rival. A TVI decidiu cortar o mal pela raiz e acabou com o formato de Ana Garcia Martins.Ao assinalar o seu regresso às galas do ‘BB’, Pipoca celebrou a vitória do reality show nas audiências. "A gala do Big Brother recuperou a liderança no domingo. Obrigada."