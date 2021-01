‘Pipoca’ arrasa Cláudio Ramos em noite de gala Big Brother Comentadora ameaçou abandonar o programa e confrontou o apresentador depois de concorrente ter insultado Pedro Crispim.

01:33

Bianca Pereira

Os ânimos exaltaram-se na gala do ‘Big Brother - Duplo Impacto’ (TVI), no passado domingo. No início do programa, Ana Garcia Martins recordou o momento em que a concorrente Joana Diniz se referiu ao comentador Pedro Crispim como sendo “menos homem” – devido à orientação sexual – e ameaçou deixar o programa caso a produção não puna a jogadora pelo comentário homofóbico. “Se não houver nenhum tipo de sanção, isso vai comprometer o meu futuro enquanto comentadora. Se não acontecer nada durante esta semana, provavelmente esta será a última gala em que estarei aqui. É inadmissível que alguém seja julgado por ser homossexual em pleno século XXI. Acho vergonhoso não agirem”, disse.



O clima de tensão agravou-se quando Cláudio Ramos decidiu intervir, tendo confessado que não se sentiu ofendido com os comentários. “Não concordo. A Joana tem 21 anos e não é preconceituosa. É uma maneira de falar”. Sem rodeios, ‘Pipoca’ confrontou o apresentador: “Também isso tem de ser mudado. Não podemos branquear pela idade ou como forma de expressão. Se não tivesse trazido este assunto, não se tinha falado.”



Evita tomar posição

Ao contrário de Ana Garcia Martins, Teresa Guilherme confessou que não assistiu às imagens em que os concorrentes proferem comentários preconceituosos contra Pedro Crispim e demarcou-se da polémica.

