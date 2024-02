‘Pipoca’ e Bruno Cabrerizo de braço dado e descalços na rua Influenciadora e ator defendem o bairro típico da Madragoa.

01:30

Ana Garcia Martins, de 43 anos, e Bruno Cabrerizo, de 44, são os padrinhos da marcha da Madragoa. Repetem a parceria que deu a vitória ao bairro em 2022 nas Marchas Populares de Lisboa. A influenciadora digital, também conhecida como ‘Pipoca Mais Doce’, e o ator brasileiro voltam a desfilar descalços, como manda a tradição do bairro, evocando as varinas e pescadores de antigamente. A primeira apresentação ao público é a 2 de junho, na Meo Arena. Na noite de 12 para 13 vão liderar a marcha da Madragoa, no desfile na Avenida da Liberdade.



Cabrerizo já tem duas vitórias nas marchas, enquanto padrinho: em 2015 pelo Alto do Pina - ao lado de Teresa Guilherme - e em 2022 com Ana Garcia Martins, pela Madragoa. Em 2023, ‘Pipoca’ defendeu a Madragoa, ao lado de António Bravo, concorrente do ‘Big Brother’.

