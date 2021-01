Pipoca e Crispim defendem Anuska após "humilhação" no 'Big Brother'

A carregar o vídeo ...

Ex-concorrente mostrou-se indignada pelo comportamento do amigo especial.

A bailarina confrontou o concorrente de Santa Maria da Feira após este ter manifestado vontade em envolver-se com Joana Diniz. "Sabes o que é que quer dizer respeito?", questionou indiganada. Hélder defendeu-se: "Sei e foi o que fiz".Após o primeiro duelo de palavras, a produção divulgou um vídeo com imagens polémicos da semana. Os apresentadores Teresa Guilherme e Cláudio Ramos tentaram ajudar os dois a susperar o diferendo, mas em vão. Anuska recusou-se a abraçar Hélder. Uma atitude aplaudida pelos comentadores do reality show da TVI., começou por apontar Ana Garcia Martins no Instagram.No entanto, para a influenciadora digital a ribatejana também tem culpas no cartório. "Convenhamos, não podemos isentar a Joana de culpa. A Anuska tem razão quando fala em sororidade, porque o respeito entre mulheres também passa por isto."Pipoca lamentou a postura da dupla de apresentadores, após o confronto de Hélder e a irmã de Iury, ex-concorrente do 'BB2020'.O conselheiro de moda Pedro Crispim ficou incomodado com a situação., referiu no Twitter.Nas redes sociais, Teresa Guilherme e Cláudio Ramos foram duramente criticados pelos seguidores, acusando-os de "imparcialidade" e "favoritismo".