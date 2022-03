'Pipoca' em tribunal por agressão psicológica à namorada do 'ex' Ação movida por atual companheira de Ricardo Martins Pereira, Sara Veloso,

Pipoca Mais Doce aproveitou espetáculo de stand up comedy para lançar farpas à atual namorada do ex- -companheiro

Sara Veloso, a atual namorada de Ricardo Martins Pereira, avançou com um processo judicial por "agressão psicológica" contra a ex-mulher do companheiro, a influencer Ana Garcia Martins (‘Pipoca Mais Doce’). As piadas feitas durante um espetáculo de comédia, perante uma audiência de 5 mil pessoas e reproduzidas na imprensa, foram a ‘gota de água’ que desencadeou o processo.



"Mateus, sabes por que é que a nova namorada do papá é assim toda fit? É porque não gosta de chocolates, nem de gomas, nem de pipocas. E também não gosta de chupas. Ai não, de chupas gosta", disse ‘Pipoca’ em palco. Martins Pereira já reagiu nas redes sociais. "Na base desta história, ou suposta "piada" (...) estava uma mentira (...) não podia fazer outra coisa que enviar uma mensagem à autora da suposta "piada" e pedir-lhe para, no imediato, desmentir o que havia dito (...)". ‘Pipoca’ recusou o pedido. "Desde quando é que os humoristas agora desmentem piadas? E desde quando fazem humor com histórias que são sempre verdade?", terá dito. Perante isto, o ‘ex’ de Ana Garcia Martins afirma: "Qualquer pessoa de bem, que não fosse mal intencionada, perante aquela mensagem, teria tido um laivo de consciência e entendido que estava a prejudicar seriamente a imagem e a saúde mental de outra pessoa".

