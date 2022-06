Pipoca em troca de galhardetes com namorada do ‘ex’

01:42

Carolina Cunha

Os ânimos voltaram a exaltar-se entre Ana Garcia Martins e a atual namorada do ex-marido, Sara Veloso. A nova quezília começou quando a influencer fez uma piada sobre relacionamentos no programa ‘Mano a Mano’ (TVI), referindo-se a Inês Abrantes, namorada do ator Isaac Alfaiate.A TVI publicou o vídeo do momento nas redes sociais e Sara Veloso exaltou-se, ao julgar que a piada era dirigida a ela. "Há quem acredite que uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. Não acontece. Para estes resta dizer ‘perdoa-lhes porque não sabem o que fazem’", escreveu a economista. Mais tarde, a namorada de Ricardo Martins Pereira veio justificar-se, afirmando que está "cansada que se use o escudo do humor" para "distorcer histórias".A ‘Pipoca Mais Doce’ não ficou calada e usou as redes sociais para esclarecer a situação. "Fiz um ‘roast’ à Inês Abrantes, repito, à Inês Abrantes. Fica aqui dito: a Inês não é nenhuma galinha, a Inês não deu cabo do casamento de ninguém", atirou.Recorde-se que Sara Veloso já interpôs um processo em tribunal contra Ana Garcia Martins, também por causa de uma piada que esta fez.