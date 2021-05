Pipoca fala da relação com Teresa Guilherme: "Ela achava que eu era descompensada"

[Eu e a Teresa Guilherme] temos menos empatia

. Porque a Teresa Guilherme é um monstro televisivo, sempre disse que para mim não há ninguém a fazer reality shows como a Teresa Guilherme", começou por explicar, acrescentando que nunca achou que a apresentadora tivesse, ao início, boa impressão acerca de si.



"Acho que ela [a Teresa Guilherme], às vezes, achava que eu era só descompensada. Até ela se adaptar e até eu me adaptar também à personalidade da Teresa, levou ali dois ou três programas... mas depois acho que fluiu bem".



Apesar de a empatia entre as duas ter aumentado, Pipoca diz que a relação nunca atingiu o patamar daquela que tem como Cláudio Ramos.



" Não somos amigas, temos uma relação cordial ".

O início do 'Big Brother - Duplo Impacto' não foi fácil para, que teve de se adaptar a uma nova realidade, sob os comandos deEm conversa no podcast 'É Preciso Ter Lata', a influenciadora, mais conhecida como Pipoca Mais Doce revela que demorou até que a relação entre as duas melhorasse.