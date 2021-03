Pipoca Mais Doce acusa produção do 'Big Brother' de dar "colinho" a Jéssica Fernandes

18:14

admitiu que não gostou da atitude da jovem fadista ao recusar cumprir a tarefa semanal e





, afirmou. "Não sei se ela vai meter a mão na consciência, acho que vai sentir isto, uma vez mais, como uma proteção, que acho que ela não merece, a meu ver", concluiu.

, concluiu.

, mais conhecida por, não hesitou em dizer o que pensa sobre as atitudes dedentro da casa do. No entanto, não se ficou por aqui e acusou a produção do reality show de beneficiar a concorrente. A discussão entre Jéssica e Edmar durante a tarde de segunda-feira, dia 8, por causa da prova semanal foi um dos temas de conversa no 'Extra' do programa. Questionada sobre o que pensa sobre o assunto, a comunicadorateceu críticas à produção do programa.