Pipoca mais Doce acusada de rejeitar filho do ex-marido

Ricardo Martins Pereira, ex-marido de Ana Garcia Martins, falou sobre o fim do casamento com a blogger, a quem deixou críticas devido à forma como se relacionava com o seu filho mais velho, fruto de uma anterior relação. "Havia ali uma oportunidade total de ela criar uma relação com ele desde bebé. Acho que ela desperdiçou esta oportunidade", disse Ricardo em conversa com Júlia Pinheiro (SIC). "Talvez também por ser muito miúda, tinha 27 anos e historicamente, bastava ler o blogue dela, ela não gostava de crianças e assumia claramente isso, e tinha dificuldade em relacionar-se com uma criança. Fugia da presença dele. Se eu estava com ele, ela não estava comigo", acrescentou. Desde o fim do casamento que o ex-jornalista tem mostrado vários momentos com o filho mais velho.

