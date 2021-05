Pipoca Mais Doce admite futuro incerto na TVI: "Não houve qualquer contacto"

A carregar o vídeo...

Influenciadora está há mais de dez anos no digital.

Ana Garcia Martins tornou-se uma figura de grande destaque na televisão nacional graças ao desempenho como comentadora do 'Big Brother', na TVI. Terminada a última edição do reality show, a influenciadora ficou sem projetos em televisão e por enquanto a situação mantém-se inalterada.Questionada sobre uma possível participação como comentadora em 'O Amor Acontece', do quarto canal, revelou que até ao momento não foi contactada para nada.Apesar de ser, para já, uma carta fora do baralho na nova aposta do entretenimento, Pipoca Mais Doce mostra-se disponível para voltar aos grandes formatos de reality shows, como 'Big Brother' ou 'Casa dos Segredos'. Ambos estão entre as possiveis apostas da TVI para a reentré.Embora 'afastada' da televisão, Ana Garcia Martins tem tido aparições esporádicas nos programas de entretenimento do canal de Queluz de Baixo, nomeadamente no 'Goucha' e 'Cristina ComVida'.