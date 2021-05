Pipoca Mais Doce admite reconciliação com o marido: "Não é uma porta fechada"

Esta quarta-feira,foi convidada deno programa 'Goucha', na TVI, onde abriu o seu coração para falar sobre vários aspetos importantes da sua vida. Afoi tema de conversa e a Pipoca Mais Doce acabou por confessar que o excesso de trabalho foi o que ditou o fim do casamento., começou por dizer., garantiu.Embora estejam separados, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira continuam a ter um papel essencial na vida um do outro e os planos em família são uma constante.A ex-comentadora do 'Big Brother', da TVI, não escondeu o amor que ainda sente pelo marido., afirmou. Manuel Luís Goucha não escondeu que gostava de voltar a ver o ex-casal junto.A peregrinação de Ana Garcia Martins a Fátima também foi falado e a blogger não escondeu que foi diferente pela fase de vida que está a viver., garantiu.

Durante a conversa, Ana recordou ainda a trágica morte do irmão, num acidente de carro, quando tinha apenas 18 anos. "Ele morreu numa altura em que estávamos a ter a nossa relação mais próxima de irmãos". Manuel Luís Goucha questionou se a convidada continua a sonhar com o irmão. "Causa-me muita impressão porque ele aparece em minha casa e nunca podemos dizer nada porque senão desaparece. É angustiante porque está sempre em silêncio. É este o sonho que tenho há anos". Embora fique incomodada com estes sonhos que tem com o irmão por não ter respostas, Ana Garcia Martins garantiu que o este está sempre presente na sua vida.



Pipoca Mais Doce tem em comum com Ricardo Martins Pereira dois filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois. Os dois nasceram prematuros e a convidada de Manuel Luís Goucha garante que durante o internamento da sua filha acabada de nascer passou pelos "dias mais difíceis" da sua vida. "Nasceu às 34 semanas com dificuldades respiratórias. Assim que nasceu dei-lhe um beijo e levaram-na logo. Lembro-me de estar com o Ricardo e pedir-lhe para ir ter com ela e para tirar fotos e fazer filmes. Ela estava muito inchada, cheia de tubos e foi horrível. Aquelas duas semanas foram muito duras", confessou.