Pipoca Mais Doce afastada de novo reality show da TVI

Apresentadora conta todos os pormenores de 'O Amor Acontece'.

A TVI já avançou os rostos que vão estar ao lado de Mafalda Castro nos Diários, mas o nome da empresária não consta.são até agora os nomes confirmados pela estação como comentadores assíduos no formato de encontros amorosos.Ainda antes do anúncio do novo leque de críticos de 'O Amor Acontece', Ana Garcia já havia dado a entender de que estaria de fora da nova aposta da TVI.Em setembro, 'Big Brother' está de regresso à antena da TVI e esta pode ser uma nova oportunidade para Pipoca Mais Doce voltar no papel de comentadora à televisão.Por enquanto, a empresária divide-se entre o trabalho como as parcerias digitais e o podcast 'Separados de Fresco', e o lazer como escapadinhas. Já passou esteve no Sul do País. Agora, está a desfrutar de uns dias de descanso em Porto Santo (Madeira).