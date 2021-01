Pipoca Mais Doce ameaça abandonar 'Big Brother' e confronta Cláudio Ramos: "É inadmissível"

A carregar o vídeo ...

Ana Garcia Martins apelou à sanção dos concorrentes após insultos a Pedro Crispim.

Os ânimos exaltaram-se na gala do, este domingo. No início do programa,, mais conhecida por, recordou as imagens nas quais alguns concorrentes da casa insultaram. Perante a situação, a comentadora ameaçou abandonar o programa e chegou a confrontar, começou por dizer a comentadora.Perante os insultos a Pedro Crispim, Pipoca Mais Doce ameaçou abandonar o reality show, caso os concorrentes não fossem punidos pela produção., afirmou., uma das concorrentes que acusou Pedro Crispim de ser "menos homem", pediu desculpa em direto. No entanto, acabou por não convencer Ana Garcia Martins.Cláudio Ramos não gostou de ouvir a comentadora e defendeu a concorrente:, disse o apresentador.Porém, a posição do apresentador acabou por irritar ainda mais Pipoca, que não hesitou em confrontá-lo., disse a comentadora, que acabou por confirmar a presença na próxima gala do programa.Nas suas redes sociais, Pedro Crispim reagiu à polémica:Veja aqui o vídeo: