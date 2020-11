Pipoca Mais Doce ameaça "mostrar uma mama" caso a petição para a sua expulsão atinja objetivo

"Amigos e apoiantes de Rui Pedro lançaram uma petição para eu ser expulsa de comentadora", começou por partilhar.

Destacando-se pelo humor e pelo "comentário mordaz" ao longo dos programas, Ana Garcia Martins tem tido mediatismo no banco de comentadores do 'Big Brother'. Desta vez, a apresentadora chegou mesmo a prometer "mostrar uma mama", se atingisse o objetivo de 250 assinaturas na petição.



"Já vai em 247 assinaturas. Se for às 250 mostro uma mama. Mentira", lançou em tom sarcástico.





Ana Garcia Martins, conhecida porRecorde-se que a comentadora já expressou, várias vezes, o seu desagrado perante a postura e algumas atitudes do concorrente Rui Pedro, ao longo desta edição do 'Big Brother', e não hesita em criticar a sua prestação. Quem não tem gostado são os amigos do concorrente, que tentam a todo o custo 'vingar-se' de Pipoca.A petição feita pelos amigos do concorrente já conta com mais de 300 assinaturas."Pedimos encarecidamente à TVI, à Endemol, à ERC, ao provedor de programas da TV, em suma à própria Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce), que deixe de comentar o programa do ‘Big Brother’.