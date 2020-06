Pipoca Mais Doce ameaçada: “Se vieres ao norte vais ter o que mereces”

25 jun 2020 • 17:23

A comentadora do reality show da TVI, Ana Garcia Martins, mais conhecida por A Pipoca Mais Doce revelou no ‘Extra’ do programa que tem recebido mensagens com ameaças dos fãs do norte.

Depois das fortes acusações a Sónia, a blogger revelou: "Fala-se muito que os comentadores têm preconceito porque os concorrentes são do norte e não tem nada a ver. Eles não estão ali enquanto representantes de zona nenhuma, eles estão ali a representarem-se a eles próprios", afirmou. "Isto não envergonha o norte, de forma alguma. Isto envergonha as pessoas que o fazem", continuou.

Ana Garcia Martins revelou de seguida que recebeu uma mensagem agressiva: "Acabei de receber uma mensagem super agressiva que nem sequer vou ler, mas que acabava com ‘se vieres ao norte vais ter o que mereces e vais ser muito mal recebida’", disse.

A influencer afirmou ainda: "Este tipo de ameaças não têm efeito nenhum. Não vamos deixar de dizer o que queremos porque não vivemos censurados e nunca em tempo algum nos foram impostos limites", acrescentou.