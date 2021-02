Pipoca Mais Doce: Ameaças e birras na TV Comentadora do ‘big brother’ ganha cada vez mais poder no reality show. Imposições e exigências multiplicam-se.

07 fev 2021 • 16:39

Carolina Cunha

Chegou à TVI há cerca de um ano e já conquistou o seu pelouro. Ana Garcia Martins tem protagonizado momentos de tensão no ‘Big Brother – Duplo Impacto’ e recebe o apoio da produção. As ‘birras’ e ameaças são recorrentes sempre que não concorda com algum comportamento dos concorrentes. Ana já ameaçou duas vezes abandonar as funções no programa caso as suas imposições não fossem cumpridas. Há cerca de um mês, quando Joana Diniz teceu um comentário homofóbico sobre Pedro Crispim exigiu que a mesma fosse sancionada. Caso o ‘Big Brother’ não atendesse à exigência iria abandonar o formato. A ameaça voltou a repetir-se após um conforto com Teresa. Os ânimos exaltaram-se e ex-concorrente chamou "asquerosa" a Pipoca. A blogger sentiu-se insultada e voltou a ameaçar abandonar o formato se Teresa não pedisse desculpa. A postura da comentadora já levou a várias críticas dos fãs, que a acusam de manter uma postura de "diva".



Enfrenta crise no casamento com Ricardo M. Pereira

Além das polémicas que tem protagonizado na TV, Ana Garcia Martins está a passar por uma crise no casamento com Ricardo Martins Pereira. O companheiro já tinha saído de casa, contudo, voltou devido à infeção da Covid-19 que apanhou a blogger. Até ao momento, a comentadora da TVI remeteu-se ao silêncio e ainda não se pronunciou sobre o fim do casamento de dez anos.

