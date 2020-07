Pipoca Mais Doce ao ataque a Teresa do 'Big Brother': "É só indelicada"

A carregar o vídeo ...

"Como é que é possível em dois dias abrir-se as pernas?", questionou incrédula.

Ana Garcia Martins foi mais longe e acusou a mãe de Tierry, ex-participante da quarta edição da 'Casa dos Segredos', de faltar ao respeito a vários colegas do jogo.Teresa está nomeada e corre o risco de abandonar o 'Big Brother' no domingo, 12. Desta vez, as votações para expulsar os concorrentes são pela positiva. O menos votado deixa o jogo.