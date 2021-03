Pipoca mais Doce após ausência da televisão: “Tirei um tempo para me organizar”

Ana Garcia Martins regressou esta quinta-feira à antena da TVI e foi confrontada por Cláudio Ramos sobre a sua repentina ausência do mundo mediático.Pipoca, como é conhecida, admitiu que está a atravessar um período difícil. “Quando estás a passar uma fase menos boa, pelo menos a mim, não me apetece ter de estar a mostrar-me ao mundo de uma maneira que não é a real. Aparentar estar bem, muito feliz ou muito efusiva quando por dentro não me sentia assim tão bem. Portanto, achei, de forma consciente, que agora podia tirar um tempo para mim, para me organizar. É só isso...”, esclareceu.

A comentadora está a separar-se de Ricardo Martins Pereira, com quem tem dois filhos. Também este foi questionado nas redes sociais sobre o fim da relação. “Há perguntas que me fazem sem resposta. Não há resposta certa quando falamos de relacionamentos”, disse apenas.