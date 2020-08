Pipoca mais Doce aproveita férias na Madeira sem olhar a gastos

Depois de três meses como comentadora do reality show ‘Big Brother’, a Pipoca Mais Doce elegeu a ilha do Porto Santo, na Madeira, para desfrutar de um período de férias em família. Tal como é habitual, a influenciadora digital usou as redes sociais para partilhar vários detalhes dos dias de descanso.Hospedada num hotel de cinco estrelas do grupo Pestana, onde uma noite pode ir até quase 400 euros, Ana Garcia Martins usufruiu de todos os luxos e mordomias e mostra que não olhou a gastos para desfrutar ao máximo dos dias de tranquilidade e lazer., brincou o rosto da estação de Queluz através de uma publicação na conta pessoal de Instagram em que mostrou vários passeios e banhos de sol e mar nas praias.Os dias de descanso surgem numa altura em que a comentadora da TVI já acusava um elevado nível de cansaço devido ao exigente ritmo de trabalho dos últimos meses que levaram à necessidade de se"O ‘Big Brother’ teve tanto de bom como de cansativo", confessou a comentadora nas suas redes sociais., admitiu, enquanto afirmou estar cansada atéporque "o BB viveu-se muito fora da casa" eadiantou Ana Garcia Martins, que aproveitou para deixar um ‘recado’ aos milhares de seguidores que a acompanham:Ao longo da participação no ‘BB’, Pipoca protagonizou momentos de tensão com concorrentes devido aos seus comentários, que motivaram insultos e ameaças por parte dos espectadores.Por outro lado, também conquistou milhares de elogios dos fãs que se mostraram rendidos à sua performance.