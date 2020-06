Pipoca mais Doce 'arrasa' Daniel Monteiro do 'Big Brother': "Ele é controlador"

, fez alguns comentários sobre Daniel Monteiro e não poupou o concorrente do 'Big Brother'.A comentadora do reality show da TVI esteve no 'Você na TV' e mostrou não acreditar no relacionamento entre o bombeiro e Iury, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade e já garantiu estar apaixonado.A influenciadora digital avaliou os comportamentos do jovem e revelou o desagrado pela postura controladora que ele apresenta., começou por dizer, sobre as atitudes do concorrente., continou, em conversa com Manuel Luís Goucha.Ana Garcia Martins não deixou ainda de referir que acha que Iury não avança com a relação por ter receio dos comportamentos que o colega possa vir a ter se o relacionamento se tornar mais sério entre os dois. Na opinião da comentadora, Iury tem tomado atenção aos 'alertas' que ele vai dando e que a fazem ficar de 'pé atrás'., afirmou ainda.Recorde-se que a mãe de Iury também já mostrou não aprovar a relação entre a filha e Daniel Monteiro, por também considerar que o comportamento do concorrente para com a jovem não é apropriado.