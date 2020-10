Pipoca Mais Doce arrasa escolhas de Teresa e Cristina: "Concorrentes aborrecidos"

desânimo com o reality show e o casting realizado" e foi mais longe ao dizer que não há nenhum ponto de interesse no formato.



"Oh, Teresa, não me leve a mal, mas - e vejo reality shows há 20 anos - há muito tempo que não via um painel de concorrentes tão aborrecido e tão entediante como este. Não se passa rigorosamente nada nesta casa", afirmou a blogger, acrescentando: "E mesmo quando se passa alguma coisa, quando são confrontados com imagens em que efetivamente estão a falar mal uns dos outros, reagem sempre tudo na base do amiguismo. Há zero espinha dorsal".



A tensão entre as duas é cada vez mais notória, com os fãs a acusarem Teresa de não dar espaço de antena a Pipoca para brilhar.

Ana Garcia Martins, mais conhecida por, continua em clima de guerra com, com quem a falta de empatia é cada vez mais evidente.No último domingo, no seu espaço de comentário no 'Big Brother', a influencer não poupou críticas ao programa que representa, nomeadamente ao processo de seleção dos concorrentes, feito, entre outros rostos, por Cristina Ferreira e Teresa Guilherme.Pipoca assumiu o seu