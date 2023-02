Pipoca Mais Doce arrasa Rúben da Cruz

No passado domingo, 26 de fevereiro, o pequeno Salvador, filho de Rúben da Cruz e Filipa Falcão celebrou o primeiro ano de vida.Após a polémica traição, o DJ recorreu às redes sociais para assinalar a data especial, os seguidores não perdoaram e atacaram de imediato Rúben da Cruz deixando críticas na caixa de comentários:Após o comunicado do DJ, quem não perdeu tempo a comentar foi 'A Pipoca Mais Doce', que não deu descanso a Rúben da Cruz. "!", disse, irónica, acrescentando: "Ana Garcia Martins não só não deixou escapar o comunicado, como o pontapé na gramática dado pela mãe do filho de Rúben da Cruz.