Pipoca Mais Doce arrasada: "Recebe três mil euros para falar 20 minutos"

Ana Garcia Martins é considerada uma das comentadores mais polémicas e sem papas na língua do ‘Big Brother’ (TVI). As suas opiniões geram controvérsia e voltou a ser alvo de críticas por parte do ex-concorrente Rui Pedro, concorrente da edição ‘Big Brother - A Revolução’.Além de atacar a postura da comentadora, criticou o salário da blogger no reality show. "O mundo está perdido, mas que raio está a fazer aqui esta ‘piloca mais doce’? Tem duas intervenções em horário nobre, aufere um salário milionário, não acrescenta nada ao programa/gala", atirou o jovem empresário. Rui Pedro foi mais longe e avançou o valor que Pipoca Mais Doce recebe para aparecer nas galas de domingo. "Recebe 3 mil € para falar 20 minutos durante uma gala desta envergadura."Ao CM, Rui Pedro reforçou a sua indignação: "Um comentador tem de analisar e não provocar. Muito menos ser tendencioso. Como é que em plena televisão se pode praticar este bullying. Tem de haver limites." De resto, têm sido muitos os ex-concorrentes do formato da TVI a queixar-se de Ana Garcia Martins, que também integra os ‘Extra’ e ‘Diários’ do reality show.Contactada pelo CM, a comentadora, que chegou a classificar Rui Pedro de "asqueroso", não se mostrou disponível para prestar esclarecimentos.Além do divórcio, Ana Garcia Martins decidiu pôr um ponto final nas ligações profissionais ao ex-companheiro, Ricardo Martins Pereira. A blogger e comentadora de televisão fez saber que deixou de ser representada pela agência do ‘ex’, que geriu a sua carreira ao longo dos últimos anos. Este é o encerrar de um ciclo profissional, com ligações pessoais, uma vez que o contacto com o antigo companheiro será feito apenas por causa dos dois filhos que têm em comum, Benedita e Mateus. Pipoca está satisfeita e entusiasmada com a mudança.