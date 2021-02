'Pipoca Mais Doce' assediada após anúncio de separação

27 fev 2021 • 18:34

Após 11 anos de relação, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira decidiram pôr um ponto final no casamento.Depois de admitir e confirmar que está solteira, Ana Garcia Martins foi inundada com mensagens de novos pretendentes.A revelação foi feita pela própria através das redes sociais em que denuncia alguns pedidos inusitados e atrevidos dos fãs, que não têm pudores em enviar mensagens privadas. Recorrendo ao seu habitual sentido de humor e sarcasmo,são algumas das mensagens que a blogger tem recebido e que lhe têm provocado algum desconforto.FILHOS E NEGÓCIOSJá a viver em casas separadas, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira decidiram manter a guarda partilhada dos dois filhos, Mateus, de 7 anos, e Benedita, de 2. O ex-casal tanta ao máximo manter a boa relação em prol das crianças, que são a prioridade. Além disso, os negócios em comum prevalecem para defender as suas principais fontes de rendimento.