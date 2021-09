Pipoca Mais Doce assume novo amor após divórcio

Ana Garcia Martins, também conhecida como Pipoca Mais Doce, está novamente apaixonada.Depois de viver meses conturbados, devido ao fim do seu casamento de 10 anos com Ricardo Martins Pereira, e também à morte do pai, em junho, a influencer e comentadora do ‘Big Brother’ (TVI) tem motivos para voltar a sorrir.Ana Garcia Martins assumiu, à revista ‘Cristina’, que está a viver um novo relacionamento, sem revelar, no entanto, a identidade. "Conheci uma pessoa incrível."Recorde-se que Ana Garcia Martins assinou os papéis do divórcio de Ricardo Martins Pereira a 9 de julho. As primeiras notícias a darem conta de uma crise entre o casal surgiram em janeiro. Em maio, Ricardo assumiu mesmo que tinha uma nova namorada.Assim que foi tornado público o namoro de Ana Garcia Martins, o seu ex-marido, Ricardo Martins Pereira, felicitou-a. "Parabéns, Ana, mereces muito ser feliz", disse.