Pipoca Mais Doce ataca Teresa: “Ela é contratada pelo ‘Big Brother’ ”

Após criticar as atitudes de Pedro Alves, que tentou atear fogo ao chão da casa do ‘Big Brother’, Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, voltou a arrasar o comportamento de um concorrente do reality show. Desta vez, a vítima foi Teresa.

À conversa com Ana Arrebentinha, Cinha Jardim e Marta Cardoso no ‘Extra’ do programa, a comentadora afirmou acreditar que Teresa foi contratada pelo programa para testar a paciência dos concorrentes da casa.

"A única coisa que pode justificar isto é que está em missão. Ela é contratada pelo ‘Big Brother’. Quando acontece alguma coisa, vai cinco minutos antes ao confessionário e dizem-lhe: ‘Agora vais lá lixar isto tudo, dizes que é uma porcaria’. Só pode", afirmou.

A blogger não se ficou por aqui: "Está constantemente neste registo. É tudo mau, tudo chato, ela não faria assim, faria de outra maneira. Ela nunca tem uma coisa simpática para dizer! Até pode dizer ‘Hoje estás bem, mas já te vi mais magra’. Nunca há nada inocente. Deve ser muito cansativo lidar (com ela)", disse.