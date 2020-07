Pipoca Mais Doce atira 'farpas' a Teresa após discussão: "Aceita que dói menos"

conhecem os anéis-cobra?", escreveu na legenda da imagem. "Lembrei-me agora, não sei a que propósito", ironizou ainda, deixando ainda a frase. "Aceita que dói menos", referindo-se à 'rival'.

Ana Garcia Martins já reagiu após o confronto com a concorrente do 'Big Brother' Teresa, que foi expulsa do reality show no passado domingo.Depois da ex-participante do formato ter comparado a Pipoca mais doce a um "rato de esgoto", defendendo-se por esta a chamar de cobra, a comentadora da TVI voltou a atirar 'farpas', desta vez, nas redes sociais.Numa publicação divulgada no Instagram, a Pipoca Mais Doce partilhou os dedos com vários acessórios que destacavam algumas cobras., foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores a Ana Garcia Martins que, apesar de já ter confessado que tem sido, também é apoiada por vários fãs.Por sua vez, Sofia Sousa, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' recorreu às redes sociais para sair em defesa da ex-sogra, Teresa,