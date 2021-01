Pipoca Mais Doce com relação em risco

14:22

Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, está a viver uma crise na relação.De acordo com a 'TV Guia', a comentadora do 'Big Brother' (TVI) e o companheiro, Ricardo Martins Pereira, decidiram colocar um ponto final no casamento, no entanto, continuam a viver debaixo do mesmo teto.Segundo avança a publicação, o empresário já tinha até saído de casa, mas a situação alterou-se depois de Pipoca ter testado positivo para a Covid-19, na semana passada. Ricardo tem estado em casa a tomar conta dos dois filhos do casal, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, enquanto a bloguer está isolada no quarto.A confirmar-se a rutura, não será a primeira vez. Há quatro anos, os dois separaram-se. No entanto, deram uma nova hipótese ao amor e voltaram a ser pais.