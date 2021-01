Pipoca Mais Doce comenta vídeo de sexo entre André Abrantes e Zena: "Puseram-se a jeito"

.

"Será a partir daí que encetaremos todos os procedimentos que se afigurarem convenientes e necessários para proteger os direitos aqui violados bem como a consequente imputação das devidas responsabilidade"

, mais conhecida porutilizou as redes sociais, esta quarta-feira, para comentar o vídeo sexual, que mostra André Abrantes e Zena Pacheco a terem relações sexuais dentro da casa do 'Big Brother', que circula na internet. Sem rodeios, a comentadora partilhou a sua opinião sobre o assunto através de um direto., começou por dizer, acrescentando que ambos sabiam que estavam a ser filmados.O vídeo de sexo, nunca divulgado pela TVI, foi gravado por um elemento da produção da Endemol diretamente da regie e posteriormente passado em grupos restritos. Atualmente, o vídeo tornou-se viral, o que é repudiado por Ana Garcia Martins:A Endemol, responsável pela produção do reality show, já abriu um inquérito interno para apurar responsabilidades., pode ler-se ainda o comunicado enviado à imprensa.