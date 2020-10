Pipoca Mais Doce confessa cirurgias plásticas

25 out 2020 • 14:47

Atualmente, é considerada uma mulher confiante e destemida mas nem sempre foi assim. Ana Garcia Martins, de 39 anos, já enfrentou vários complexos e fragilidades com a sua imagem, que conseguiu contornar através de cirurgias estéticas. Apesar de não falar do tema com regularidade, a comentadora do ‘Big Brother - A Revolução’ revelou, através de um vídeo partilhado nas redes sociais, que colocou próteses mamárias há cerca de dez anos.", confessa a blogger. "Fiz porque eu não tinha peito nenhum e apeteceu-me. Era supercomplexada por não ter peito. Se calhar, há dez anos, era um bocadinho insegura. Hoje, não sei se o faria, porque a minha relação com o meu corpo mudou", admitiu, reconhecendo as suas fragilidades.Além desta cirurgia, Ana Garcia Martins está decidida a atenuar os efeitos da idade e o botox tornou-se no seu principal amigo e aliado. A ‘Pipoca Mais Doce’ realizou uma mesoplastia, que se trata de um procedimento de rejuvenescimento do rosto, pescoço, decote e mãos com resultados imediatos. Consiste na aplicação no interior da pele de um cocktail constituído sobretudo por diversas vitaminas e antioxidantes, ácido hialurónico e colagénio. Estas injeções centram-se na zona da testa, no sobrolho e nos cantos da boca para combater as rugas.Para manter um corpo ‘perfeito’ e tonificado, Ana Garcia Martins ainda recorre a um tratamento de carboxiterapia para atacar a celulite e as estrias nas pernas.