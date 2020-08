Pipoca mais doce confessa que precisa de 'desligar' após o 'Big Brother': "De rastos"

sentir que precisava MESMO era de desligar a net (e o mundo) durante uns tempos largos", confessou através das redes sociais.



"O 'Big Brother' teve tanto de bom como de cansativo", continuou. "A isto juntem-lhe treinos todos os dias, trabalho, stand up, e temos aqui a mistura perfeita para me sentir de rastos", admitiu, enquanto afirmou estar cansada até "a nível mental" porque "o BB viveu-se muito fora da casa" e "acaba por nos consumir muita energia".



"Não vou treinar, vou descontrair com a alimentação, e depois em setembro logo voltamos aos bons hábitos e rotinas", adiantou Ana Garcia Martins, que aproveitou para deixar um 'recado' aos milhares de seguidores que a acompanham: "Deixem-me da mão, que férias são férias e não estou cá para stresses".





Ana Garcia Martins foi um dos rostos mais polémicos desta última edição do 'Big Brother'.A comentadora do reality show mostra-se feliz com a experiência após o fim do programa, mas manifestou agora o cansaço após estes três meses de trabalho e dedicação.